Pronađen neobičan dragi kamen – izgleda kao lice (video, foto)

Neobičan dragi kamen koji izgleda kao lice jednog od junaka serije „Ulica Sezam“ ili na smajli, pronađen je u Brazilu, a prikazao ga je geolog iz Kalifornije Majk Bouers.

Bouers je prikazao taj vulkanski kamen na društvenim mrežama i dodao da je dobio ponude za njega u visini od 10.000 američkih dolara, prenosi Foks njuz.

"Geologist Finds Rare Formation Inside Rock That Looks Exactly Like Cookie Monster on Sesame Street" pic.twitter.com/rKftbLw804

​Ovaj mineral i dragi kamen ahat, presečen na pola, izgleda kao dva lica, odnosno kao odraz u ogledalu.

​Bouers ga je dobio od brazilskog kolege Lukasa Fasarija u novembru, koji ga je našao u Soledadu u Brazilu. Američki geolog kaže da ne namerava da ga proda.

​Slika dragog kamena koji zbog svoje plavičaste boje i širokog „osmeha“ izgleda kao Kuki Monster iz serije „Ulica Sezam“ postao je popularan na društvenim mrežama kada ju je objavila Žaklin Antonović, profesorka Mulenberg koledža. Njen post na Tviteru lajkovalo je više od pola miliona ljudi.

Me no geologist, but me think dat rock look a lot like me… https://t.co/444KeOrAbi

— Cookie Monster (@MeCookieMonster) January 25, 2021