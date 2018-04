Pronađena grobnica više od 140 žrtvovane dece, izvađeno im srce (foto, video)

Arheolozi u Peruu otkrili su kosti dece za koje smatraju da su učestvovala u najvećem masovnom žrtvovanju u ljudskoj istoriji.

Više od 140 dece žrtvovano je u severnom, priobalnom delu te južnoameričke zemlje pre otprilike 550 godina.

Sručnjaci su do otkrića došli kraj grada Truhiljo, u blizini središta drevne civilizacije Čimú, koja je prethodila Inkama.

Uz decu je žrtvovano i oko 200 mladih lama – a svi su ubijeni istovremeno u ritualnom žrtvovanju, objavljeno je na stranicama National Geographica.

Gabriel Prieto, the other lead researcher, said: "When people hear about what happened and the scale of it, the first thing they always ask is why."

Americans ought to be asking the same question of the abortion industry…but of course, we know "why." https://t.co/rwHb3Rzy8z

— Mario A. Lopez (@MarioALopez1) April 27, 2018