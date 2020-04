Pronađena najduža životinja na svetu (video)

Najduža životinja na svetu, duga kao 10 automobila, odnosno čak 45 metara, pronađena je u podmorskom kanjonu u blizini obala zapadne Australije.

Naučnici sa Šmit univerziteta, koji su pronašli ovu životinju kažu da se radi o sifonofori, providnoj crvolikoj životinji, koja je, poput korala, sastavljena od više malih jedinki koje imaju ulogu organa jednog većeg bića, ssaopšteo je sa tog Univerziteta, prenosi Lajvsajens.

​Kako tvrde, radi se o najdužoj životinji na svetu sa dužinom od čak 45 metara, odnosno kao 10 prosečnih automobila, iako je široka tek nekoliko centimetara.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020