Pronašli zlatnu kornjaču, peti primerak ikad viđen (foto)

U hinduističkoj mitologiji gornji oklop kornjače označava nebo, a donja ljuska zemlju. Kornjača je Kurma, jedan od deset avatara (utelovljenja) boga Višne, koji se danas poštuje u mnogim hramovima, prenose mediji.

– Ova životinja ima duboko duhovno značenje – rekao je Kamal Devkota, stručnjak za gmizavce koji je dokumentovao pronalazak ove neobične i retke pojave.Kornjača se pojavila u Nepalu gde je smatraju utelovljenjem hinduističkog boga Višnu. Ali, ne radi se o bilo kakvoj kornjači, već onoj sa retkom genetskom mutacijom zbog koje joj oklop i celo telo ima blistavo zlatnu boju. Radi se o promeni u pigmentaciji, odnosno žute ćelije postanu dominantne. Ovo je peti takav primerak ikad viđen u svetu.

Kamal Devkota je objasnio duhovno značenje pojave ovakvog stvorenja u toj zemlji.

– Ne samo zlatne životinje, već i kornjače, u Nepalu imaju značajnu versku i kulturnu vrednost. Veruje se da je bog Višnu poprimio oblik kornjače kako bi spasio svemir od uništenja u svojoj inkarnaciji – rekao je.

Osvrnuo se i na samo zlatnu boju kod ove kornjače koju su pronašli u Nepalu.

– Zlatna kornjača svoju izvanrednu boju duguje hromatskom leucizmu, stanju koje karakteriše gubitak pigmentacije. Leucizam obično rezultira belom, bledom ili pegavom kožom, ali u ovom slučaju to dovodi do toga da ksantofore, ćelije bogate žutim pigmentima, postaju dominantne – objasnio je i dodao da je to njegov prvi susret sa takvom kornjačom u životu. Nakon što su je fotografisali i dokumentovali njene karakteristike, pustili su je nazad u divljinu. Iako, Kamal Devkota napominje da je ovakvim životinjama teže da prežive jer se ne mogu tako dobro kamuflirati kao one kornjače koje nemaju ovakvu genetsku mutaciju. Također, ovakvi primerci su vrlo vredni na tržištu kućnih ljubimaca, a prenosi Daily Mail.

