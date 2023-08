Prvi Međunarodni srednjevekovni festival ''Beli orlovi'' od sutra u Beogradu

Međunarodni srednjevekovni festival „Beli orlovi“ koji se prvi put održava u Beogradu, na Kalemegdanu, biće otvoren sutra, u 14 časova u Donjem gradu Beogradske tvrđave, najavili su organizatori.

Na festivalu koji traje do nedelje, 27. avgusta, a promoviše srpsku i evropsku srednjevekovnu baštinu, okupiće se učesnici iz 18 zemalja sveta.

Posetoce na festivalu očekuje „Srednjevekovno selo“ koje prave učesnici 12 domaćih i stranih udruženja.

Biće i prikaza starih zanata: kovanja, kaligrafije, izrade mozaika, saračkog zanata kojima će se Srednji vek dočarati kroz manufakturu tog vremena u Srbiji.

Planirane su i igraonice za decu, viteške borbe u oklopu, „đustranje“ borbe vitezova na konjima u izvedbi Konjičke divizije „Belih orlova“.

Posetioce očekuje i rekreativna radionica jahanja, bazar opreme, oruđa i oružja Srednjeg veka u autentičnoj izradi članova udruženja iz Srbije i sveta, specijalizovanih zanatlija na temu srednjeg veka.

Na festivalu će bendovi iz Srbije, „VizAntika“ i „Na izvoru“ dočarati muziku Srednjeg veka i Renesanse.

Pripremljena su i srednjevekovna plesna radionica, turnir u srednjevekovnom streličarstvu.

Festivala će sutra biti otvoren do 20 sati, u subotu od 10 do 20, a u nedelju od 10 do 17 časova.

Festival organizuju Udruženje za očuvanje starih zanata i veština „Beli orlovi“ i Javno preduzeće „Beogradska tvrđava“, a učestvuju udruženja iz Rumunije, Mađarske, Slovačke, Češke, Bugarske, Francuske, Argentine, Čilea, Brazila, Severne Makedonije, Hrvatske, Turske, Grčke, Italije, Rusije, Bosne i Hercegovine, Danske i Holandije.

(Beta)

