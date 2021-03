PRVI PUT pronađeni voda i organske materije na asteroidu

Naučnici su pronašli vodu i organsku materiju na površini uzorka jednog asteroida koji potiče iz Sunčevog sistema.

Uzorak je samo jedan mali deo koji potiče od asteroida „Itokava“, donet u prvoj misiji Japanske agencije za vazdušno-kosmička istraživanja „Hajabusa“ 2010. godine.

Istraživači sa Rojal Holovej Univerziteta u Londonu sugerišu da se asteroid razvijao milijardama godina ugrađujući tečnost i organski materijal na isti način kao što to čini Zemlja.

Asteroid je podneo ekstremnu vrućinu, dehidrataciju i razbijanje, ali je uspeo da se ponovo formira i rehidrira koristeći materijal koji je pokupio. Studija takođe pokazuje da asteroidi tipa S – koji su najčešći koji dolaze na Zemlju – mogu sadržati „sirove“ komponente života, piše Independent, a prenosi RTS.

