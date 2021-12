Prvi SMS na svetu prodat na aukciji u Parizu za duplo manji iznos od očekivanog

Prvi SMS na svetu, kratka poruka u kojoj je pisalo „Srećan Božić“, prodat je u utorak na aukciji u Parizu za 107.000 evra, premda je aukcijska kuća Aguttes očekivala i dvostruko višu cenu, oko 200.000 evra.

World's first SMS auctioned for over $120,000 https://t.co/LL2uRTVoZb

— ABC News (@abcnews) December 22, 2021