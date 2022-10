Psiholozi otkrivaju šta se dešava sa ako jedemo hranu rukama, mozak drugačije reaguje

Psiholozi tvrde da konzumiranje hrane prstima može poboljšati njen ukus.

Ako jedemo rukama, možemo biti svesniji onoga što unosimo u organizam. Izbegavanje korišćenja viljuška i noževa takođe može poboljšati teksturu hrane.

„Mnoga popularna jela širom sveta jedu se rukama. Na primer hamburgeri, pice, takosi, tortilje, bataci i krilca, pa postavljamo pitanje – zašto i druge namirnice ne možemo da jedemo prstima. Escajg nam zapravo smeta i odvaja nas od naših čula“, rekao je psiholog i profesor na Oksfordu Čarls Spens.

Nedavno sprovedeno istraživanje na platformi za rezervaciju jednog restorana pokazalo je da bi jedan od četiri ispitanika pokušao da izbaci pribor za jelo, kako bi se jelo samo rukama.

Od 2.500 ispitanih, 19 odsto ljudi se osećalo opuštenije kada jedu rukama, dok je njih 13 odsto reklo da im je to lakše, a 10 procenata da bi im obrok tada bio mnogo ukusniji.

Mnoga istraživanja su zapravo dala objašnjenje zašto volimo da jedemo rukama. Odgovor je opet bio jedan i već poznat: zato što bi nam hrana tada bila ukusnija.

Mogućnost dodirivanja hrane potencira senzitivnu percepciju mozga. To znači da, čak i pre nego što hrana dođe do naših usta, samo dodirivanje hrane navodi mozak da misli da je ona ukusnija i da pruža veće zadovoljstvo nešto bi to bilo da koristimo escajg, , prenosi vecernji.hr.

