Puma lansirala novi model patika, a svi su videli samo jedno (foto)

Puma je je lansirala nove patike pod nazivom Storm Adrenaline i nije dugo prošlo pre nego što su korisnici uočili problematičnu sličnost. Pre svega, sam naziv Storm ih je podsetio na zloglasne Sturmabteilung odnosno SA trupe, a onda su i na levoj patici ugledali Hitlerov lik. Vide se, tvrde, jasno i frizura i zloglasni brčići.

Nakon toga, mnogi su istakli i da je osnivač Pume, Rudolf Dasler, bio prilično gorljivi pristalica nacističke stranke.

Rasprava se naročito rasplamsala u Rusiji, gde su neki pozivali i na bojkot.

On this day in 1852, prominent Russian writer and playwright, a true classic of world #literature, Nikolay #Gogol passed away. Good to see that we're not the only ones who honor his genius! @PUMA pic.twitter.com/b5zBgVnKxb

