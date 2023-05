Putnik na više od 200 m visine otvorio vrata aviona: Snimak je zastrašujući, a jedan detalj posebno upada u oči

Muškarac je uhapšen jer je otvorio vrata leta Asiana Airlinesa dok je sletao u Južnoj Koreji, prenosi BBC.

Svih 194 putnika preživelo je let koji je u petak bezbedno sleteo, ali s otvorenim vratima, na međunarodnom aerodromu Daegu. Neki putnici su se onesvestili, dok su drugi imali problema s disanjem i prevezeni su u bolnicu, javljaju lokalni mediji.

Muškarac u 30-ima rekao je da se osećao ugušeno i da je želeo brzo da stigne, prenela je novinska agencija Yonhap. Policija je rekla da je muškarac tijekom ispitivanja tvrdio da je bio pod stresom nakon što je izgubio posao, navodi se u izveštaju.

A man on a Asiana Airlines plane was arrested for opening the emergency exit door while still 700ft in the air before landing 😳😳😳 pic.twitter.com/5rCblyRQmj

— Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) May 26, 2023