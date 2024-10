„Razveo se kada je prvi put video ženu bez šminke“: Ovo su najčudniji razlozi za razvod braka

Jedna žena je zatražila razvod jer je suprug previše pričao okolo

Ljudi su kroz istoriju imali mnoge čudne razloge za stupanje u brak, a za razvod još čudnije.

Jedan bračni par iz Egipta podneo je zahtev za razvod 2017. godine, samo dve nedelje nakon venčanja, zbog nesuglasica oko podele kućnih poslova. Njoj je jako smetalo što je suprug insistirao na tome da se on sam brine o svim kućnim obavezama.

„Nije mi dopuštao da radim po kući, osećala sam se kao gost u hotelu“, prokomentarisala je kasnije.

Primera radi, “neformalni” intimni odnosi nisu bili tako bezopasni za muškarce u Škotskoj sve do 1939. godine. Naime, žena sa kojom je momak bio intiman mogla je kasnije da zahteva da je oženi.

Još jedan bizaran zakon zadržao se u američkoj državi Alabami sve do 2000. godine – do tada nije bilo dopušteno međurasnim parovima da se venčaju.

Kada je razvod braka u pitanju, prema islamskom zakonu, razvedeni par se može ponovo venčati samo ako se žena uda za nekog drugog, a zatim se razvede od te osobe. Uglavnom, žena se mora ponovno udati i razvesti ako želi ponovno da se uda za bivšeg supruga.

Jedna žena iz Kalifornije zatražila je razvod 2012. godine jer je suprug previše pričao okolo i nije mogao nijednu njihovu tajnu da zadrži za sebe.

Jedan Italijan je 2017. godine podneo zahtev za razvod braka nakon što je svedočio kako njegova žena levitira u vazduhu. Tvrdio je da je opsednuta đavolom.

Neimenovani muškarac iz jedne od arapskih zemalja razveo od svoje 28-godišnje žene samo nekoliko dana nakon što su se venčali – jer je prvi put video bez šminke. Rekao je da ga je prevarila korišćenjem velike količine šminke i lažnih trepavica.

Sve je razotkrio nakon što se otišli da se okupaju u moru u Dubaiju. Voda joj je isprala šminku, a on je pretrnuo. Tvrdi da je nije prepoznao, kao da gleda u drugu ženu. Pre venčanja su bili vereni šest meseci.

Brak jednog saudijskog para navodno se raspao kada je supruga rekla da joj se više sviđa očeva kamila nego njen muž. Bila je to šala koja njemu nije bila ni malo smešna.

Tamošnji mediji pisali su kako je povređeni suprug zatražio razvod kome su svedočili i njen otac i njegova kamila.

Mladoženja u Saudijskoj Arabiji razveo se od svoje supruge samo dva sata nakon venčanja zbog zloupotrebe poverenja, jer je prijateljima poslala slike sa svadbene ceremonije na Snapchatu.

Tvrdio je kasnije kako su se dogovorili da neće deliti fotografije sa venčanja po društvenim mrežama.

