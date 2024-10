Rečna erozija podstiče rast planine Ćomolangma

Zašto je planina Ćomolangma mnogo viša od ostalih visokih vrhova? Nova studija pruža dokaze da je rečna erozija reka odgovorna za nedavno izdizanje najviše planine na Zemlji, piše Sinhua.

Studiju je sproveo istraživački tim koji je predvodio Vang Čengšan sa Kineskog univerziteta za geonauke u Pekingu, zajedno sa istraživačima sa Univerzitetskog koledža u Londonu, a objavljena je 30. septembra u časopisu Nejčer geosajens (Nature Geoscience).

Prema rečima Vanga iz Kineske akademije nauka formiranje planine Ćomolangma, kao i čitavih Himalaja, prvenstveno je rezultat sudara indijske i evroazijske ploče.

Međutim, teorija sudara sama po sebi ne može u potpunosti objasniti zašto je planina Ćomolangma skoro 250 metara viša od planine Ćogir, drugog najvišeg vrha na svetu, koji je samo nekoliko desetina metara viši od trećeg i četvrtog najvišeg vrha na svetu. Takva razlika sugeriše da izdizanje planine Ćomolangma može biti uzrokovano nekim jedinstvenim mehanizmom.

Posle višegodišnjeg istraživanja, naučnici su otkrili jedinstvenu evoluciju vodenog sistema oko planine Ćomolangma, koja je usko povezana sa evolucijom stare reke Kosi.

Studija je pokazala da je pre oko 89.000 godina reka Kosi doživela fenomen „otmice reke“, uobičajen u planinskim regionima, koji podrazumev proces gde jedna reka „krade“ tok druge reke putem erozije. To je dovelo do brze ekspanzije slivnog područja i ubrzanja stope erozije, s maksimalnom godišnjom dubinom erozije do 12 milimetara.

Kako se korito reke produbljivalo, okolne stene su doživele izostatski odskok zbog gubitka težine, što je dodatno doprinelo izdizanju planine Ćomolangma.

Studija procenjuje da je od fenomena „otmice reke“ visina planine Ćomolangma rasla za oko 0,2 do 0,5 milimetara godišnje, što je kumulativno dovelo do povećanja visine od 15 do 50 metara.

„Iako tektonska kretanja ostaju primarni uzrok izdizanja planine Ćomolangma, ova studija otkriva novi mehanizam izdizanja planina uzrokovan ‘otmicom reke’, što pomaže ljudima da bolje razumeju evoluciju orogenog pojasa i proces formiranja vrhova,“ rekao je Vang.

(Beta)

