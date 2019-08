Rekla je dečku da joj kupi tampone, njegova poruka je PRAVI HIT (foto)

Pa, da li je normalan?

Nije tajna da je mnoštvo muškaraca potpuno neupućeno kad je reč o menstruaciji, a šala jednog dečka pokazala je koliko malo pripadnici suprotnog pola zaista znaju o preiodu u mesecu i higijenskim proizvodima.

Korisnica Twittera iza nadimka Brogan Paget nedavno je dečka Luisa zamolila da joj kupi kutiju tampona u marketu. Ali kad je stigao u prodavnicu, nije bio siguran koje da kupi jer je postojalo nekoliko različitih vrsta i veličina pa je partnerki poslao poruku koju je ona podelila na Tviteru i koja je postala hit.

Luis je devojci poslao fotografiju dve kutije Tampax Compaka, jednu žutu s običnim tamponima, a drugu zelenu s većim.

when u ask ur boyfriend to buy u tampons pic.twitter.com/FmcKUGGkrG

— Brogan (@broganpaget) August 25, 2019