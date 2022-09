Rekord je 19 sekundi: Možete li da pronađete tri sove skrivene među decom? (foto)

Mađarski umetnik Gergely Dudas, poznatiji kao Dudolf, nedavno je objavio novu mozgalicu koja izaziva sve koji misle da imaju oštro oko da pronađu tri sove skrivene među školskom decom. Njegova živopisna slagalica prikazuje grupu dece, a sove su sakrivene iza njih.

Can you find three owls hidden among the schoolchildren? 🦉🦉🦉 pic.twitter.com/dKacnvXxYS

— ☮️🏳️‍🌈🎨 Nicole 🔮🌈💜 (@SjamaanN) September 11, 2022