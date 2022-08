Rekord je 20 sekundi: Pronađite miša među pečurkama na ovoj optičkoj iluziji (foto)

Možete li da otkrijete njegovo skrovište?

Ako možete da uočite miša u ovoj optičkoj iluziji za manje od jednog minuta, možda ste rekorder.

Spot the mouse in this optical illusion in 20 seconds to set a new record https://t.co/0ckNJFOoKP pic.twitter.com/3rhYoEXNV5

— New York Post (@nypost) June 29, 2022