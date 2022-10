Rekord je 30 sekundi: Možete li brže da pronađete pet praznih flaša?

Ako ste u potrazi za malo zabave onda je ova zagonetka za vas.

Na ilustraciji koja je pred vama nalazi se puno boca sa porukama i nekoliko delfina. Vaš zadatak je da pronađete pet flaša koje u sebi nemaju poruke, prenosi The Sun.

Can You find FIVE EMPTY BOTTLES? 🍾🐬 🍾

👉 For better resolution and the SOLUTION, go to https://t.co/hPEKHbfWQO pic.twitter.com/gdgRxRNYxi

— Gergely Dudás – Dudolf (@thedudolf) October 3, 2022