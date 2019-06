Remek-dela prirode od kojih zastaje dah (foto)

Remek-dela ne prave samo ljudi. Ima ih u svim krajevima planete, boje su im intenzivne i uklopljene na najprecizniji način, linije negde hirurški oštre, a na drugim mestima sušta suprotnost. Ko je autor? Priroda.

Talasi Arizone su sedimentne stene koje su izvajali sunce, vetar i voda

Crvena plaža u Kini je u stvari močvara prekrivena biljkom nazivanom Suaeda kojoj ne smeta vlažno zemljište

The Red Beach in Panjin, China gains its colour from the Suaeda salsa plant. pic.twitter.com/qJRQo4uID8 — Nature Is Weird (@NaturelsWeird) March 10, 2019

Rio Tinto u Španiji obojena je u narandžaste i crvene tonove

Crvene stepenaste parcele nastale pod dejstvom česte kiše i izuzetno visokih temperatura nalaze se u provinciji Junan na jugozapadu Kine

#Dongchuan Red Land is located in the town of Red Land Town in Dongchuan District of Kunming City, Yunnan Province, which is a place called "Flower Stone" by local people and considered by experts as the most powerful red land in the world except Rio de Janeiro, @TanSuoTravel pic.twitter.com/BQndQDitgs — Go Yunnan (@goyunnanchina) April 26, 2018

Svake godine Teksas preplave plavi cvetovi raznih vrsta biljaka roda Lupinus

U Narodnom parku „Namib-Naukluft“ u Namibija mogu se videti stabla akacije (Acacia erioloba) koja nisu živa već više od 550 godina, prema nekim procenama možda i 700

These trees in Dead Vlei, Namibia, died 700 years ago but have been preserved by the sun. This region has the largest sand dunes in the world, reaching 400 metres in height! pic.twitter.com/Nval6zEOJN — Nature Is Weird (@NaturelsWeird) January 8, 2018

Iluziju podvodnog vodopada kod obale Mauricijusa stvara pesak koji se „sliva“ iz plićaka u deo koji naglo postaje veoma dubok

Just something beautiful to inspire you guys #UnderWaterWaterfall pic.twitter.com/BZIO8sPjrf — Noel Crosby (@McNoelC) May 3, 2014

Planine duginih boja, kako ih mnogi zovu, nalaze se na severozapadu Kine, u Nacionalom geoparku Čangje