Rešen zločin posle 33.000 godina: Ubica je bio levoruk (foto)

Misteriozna smrt muškarca ubijenog pre 33.000 godina možda je najzad rasvetljena.

Naučnici su sada, temeljnim pregledom lobanje pronađene početom 1940-ih u Transilvaniji, saznali da ga je ubica muškarac čija je dominantna ruka bila leva i to predmetom sličnom palici, piše Live Science.

New analysis of the fossilized skull of a Paleolithic adult man, known as the Cioclovina calvaria, suggests that he died a violent death.

The skull was originally uncovered in a cave in South Transylvania and is thought to be around 33,000 years old https://t.co/ZAvz8aeQoI pic.twitter.com/Y5NCDLV1Ok

— Ticia Verveer (@ticiaverveer) July 4, 2019