Rešena najveća misterija o Tomu i Džeriju!

Priča o mačku Tomu i mišu Džeriju koji žive u istoj kući i stalno se nadmudruju, redovno se završavala tako što je Tom ostajao besan, a Džeri je uspevao da dođe do željenog cilja, uz puno jurnjave i duhovitih situacija.

Jednom prilikom je njihovo nadmudrivanje proglašeno „nasilnim“, ali prilagođene epizode nisu postigle uspeh kao originalne.

Nedavno je kultni crtani proslavio 80. rođendan, a sada je rešena velika misterija i pitanje – da li su Tom i Džeri prijatelji ili neprijatelji?

Oni su najbolji prijatelji!

„Tom i Džeri su najbolji prijatelji, ali Tom mora da se pravi da mrzi Džerija kako bi ga zaštitio i kako ga njegov vlasnik ne bi zamenio mačorom koji će stvarno želeti da ubije Džerija.“ glasi objašnjenje.

