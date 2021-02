Rešite test i saznajte koliki je IQ vaše veze/braka

Često između klasičnog koeficijenta inteligencije neke osobe i IQ-a koji se tiče veza, postoji velika razlika. Pod IQ-om veze ne misli se na znate li šta bi trebalo da radite u određenoj situaciji, nego na vašu sposobnost da se vaše ponašanje zasniva na onome što znate.

Svi smo, posebno na početku veze, sposobni da vodimo dobre, kvalitetne razgovore, međutim koliko vas je zadržalo taj kvalitet nakon 10 godina veze, posebno u situacijama kada nas nešto izbaci iz takta?

Predstavljamo vam set pitanja koja se tiču vašeg ponašanja u vezi. Ovo nije test čiji je cilj da proveri da li znate tačan odgovor, jer ga verovatno znate, nego da nakon prolaska kroz test razmislite da li ste u stanju da delujete u skladu s njim.

1. Kada se prepirete s partnerom/suprugom najbolje je:

a) popustiti radi mira u kući

b) još upornije uveravati partnera zašto ste u pravu kako bi stvarno razumeo vašu poziciju

c) pažljivo slušati partnera/supruga i pokušati da sagledate situaciju njegovim očima

d) iznositi slične probleme iz prošlosti kako biste partneru objasnili da ste zarobljeni u obrascu koji ne funkcioniše.

2. Kada se partner/suprug naljuti na vas zbog nečega što lično smatrate lakšim prekršajem, vi bi trebalo da:

a) uzvratite partneru istom merom da oseti kako je to kad neko s njim razgovara na taj način

b) objasnite partneru da se ponaša detinjasto

c) okrenete se i odete

d) date mu pravo na takvu reakciju i pretpostavite da postoji dobar razlog zbog kojeg se trenutno tako ponaša.

3. Kada učinite nešto na šta niste ponosni, najbolje je:

a) pronaći dobro vreme da to kažete partneru uz nadu da će shvatiti

b) zadržati to za sebe uz nadu da partner nikad neće saznati

c) poveriti se jednoj od prijateljica kako biste proverili da li ona misli da bi to trebalo da kažete partneru

d) reći to prijateljima jer vas oni neće osuđivati

4. Kada su vam osećanja povređena zbog nečega što je vaš partner učinio, najbolje je:

a) reći mu koliko ste besni

b) reći da su vaša osećanja povređena i zajedno s partnerom pokušati da dođete do odgovora zašto je ta tema za vas posebno osetljiva

c) okriviti partnera jer vas je uznemirio i uništio vam dan

d) požaliti se prijateljima jer će vas razumeti bolje nego što će vas partner ikada razumeti.

5. Kada je očigledno da ste nešto zabrljali u vezi, najbolje je:

a) braniti se kako biste partneru dokazali da je postojao kontekst zbog kojeg ste se ponašali na takav način

b) podsetiti partnera da je u prošlosti činio slične stvari

c) delimično se izviniti, ali i dodati da niste krivi za sve

d) pristupiti partneru i reći: „Da, učinila sam to i žao mi je. Pretpostavljam da si se zbog mog ponašanja osećao…“

Kao što smo već napomenuli, tačni odgovori su prilično jasni: c, d, a, b, d.

Međutim, od prepoznavanja tačnih odgovora za kvalitet veze bitnije je koliko ste u stanju da, kada dođe do takvih situacija, sledite te tačne odgovore, odnosno pretočite svoj intelekt u akciju i ponašate se u skladu sa svojim načelima.

To je ono o čemu bi nakon ovih pitanja trebalo da razmislite i pokušate, kada dođe do sporne situacije, da delujete onako kako smatrate da je ispravno.

Naime, ne postoji test, čak ni vaspitanje deteta, koji nas izaziva da živimo prema svojim načelima kao što to čini odnos prema partneru, odnosno suprugu.

Zato mnogi ljudi postižu uspehe u raznim aspektima života, a kada su u pitanju veze, bore se s problemima.

Zbog toga su duge veze neverovatni poligoni koji nam pomažu da postanemo saosećajni, požrtvovni, nesebični ljudi. Ništa poput braka/veze ne pomaže u razvijanju „mišića“ zvanog „ne radi se samo o meni“.

Zaključak je dakle, da je u odnosu važno da preuzmemo odgovornost za sebe i svoje postupke pre nego što zaključimo da je problem naš partner, piše Zadovoljna.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.