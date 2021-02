Riba ili aligator: Pronađeno čudno stvorenje na obali (video)

Ogromna riba koja liči na aligatora pronađena je na obali rezervata prirode u Singapuru.

Ostatke ribe na obalama jezera Makriči, uočila je Keren Lajtgou (31) koja je, kako kaže, bila „šokirana“ otkrićem.

Meštani, inače, ne mogu da potvrde o kakvoj ribi je reč, ali se smatra da je u pitanju aligator-riba, koja vodi poreklo sa juga Sjedinjenih Država, pa zbunjuje to, kako se životinja našla u Singapuru.

Ova vrsta ribe je poznata po tome što leže jaja koja su otrovna za ljude, a i predator je na vrhu lanca ishrane. Neovlašćeno puštanje takvih invazivnih vrsta u divljinu predela gde inače ne žive, moglo bi imati negativne uticaje na lokalnu životnu sredinu.

Keren je opisala trenutak kada je naišla na ribu: „Mislili smo, kada smo je ugledali izdaleka, da je to krokodil, ali smo se približili i bolje pogledali. To nije bio krokodil! Bilo je to nešto što ima ‘praistorijski‘ izgled, veliku vilicu i zube.“

U međuvremenu, Imran Kasim (27) pomislio je da je u pitanju neka vrsta gmizavca. Rekao je: „Iskreno, izgledalo je poput aligatora, a posebno je bilo zastrašujuće što mu je nedostajao deo tela“.

Gradska agencija za vode i Odbor za nacionalne parkove naveli su u zajedničkoj izjavi da je životinja identifikovana kao aligator-riba.

Zbunjeni činjenicom da je aligator-riba završila na drugom kraju sveta, vlasti pretpostavljaju da je riba držana kao kućni ljubimac i puštena kada je postala prevelika.

Izveštaji lokalnih medija izveštavaju da lokalni trgovci ribom prodaju mlade aligator-ribe, što bi ovo objašnjenje učinilo verovatnim.

Prema zakonu u Singapuru, za neovlašćeno puštanje životinja u jezera i vodene tokove, zaprećena je novčana kazna u iznosu do 3.000 američkih dolara.

