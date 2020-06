Rodila je sebi unuče, o poruci njenog zeta bruji svet

Džuli Bredford je u 44. godini sebi rodila unuče i ta vest obišla je svet, a zet joj je nedavno poručio stvar koja je opet odjeknula internetom.

Pre četiri godine svet je brujao o Džuli koja je odlučila da pomogne svojoj ćerki pošto je devojka zbog jakih terapija ostala sterilna. Tako je postala surogat majka ćerki i zetu i na svet je došao mali Džek.

Džuli, koja sama ima troje dece, izjavila je kako su joj prethodne godine bile najgore u životu.

– Ali imala sam sreće da mi je data šansa da ispravim stvari. Gledala sam svoju ćerku u užasnom stanju. Bila je u agoniji, preplašena u tom trenutku bih dala sve samo da se zamenim s njom. Nisam mogla nikako da pomognem i osećala sam se beskorisno. Oduvek sam znala da je Džes želela da postane majka kao ja – rekla je Džuli i potom objasnila zašto je odlučila da rodi dete svoje ćerke.

– Kada je zbog raka ostala bez šanse da rodi svi smo bili slomljenog srca. Odlučila sam da budem surogat majka za Džesino dete i da ponovo preuzmem kontrolu. Proveli smo mnogo vremena po bolnicama i to nam je u jednom trenutku postalo normalno. Presrećna sam što je poslednja poseta bolnici bila zbog porođaja – rekla je Džuli.

Njen zet Ris objavio je poruku u kojoj je svoju taštu nazvao „najdivnijom ženom na svetu“.

– Neki ljudi i dalje misle da je bizarno to što mi je tašta rodila sina, ali ja ih podsetim da, da nje nije bilo, Džek danas uopšte ne bi bio ovde. Podsetim ih da je 21. vek i da, koliko god im to zvučalo čudno, napredak tehnologije i medicine mi je omogućio da danas u rukama držim svog sina – poručio je on u tekstu koji je ponovo obišao internet.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.