Roditelji se šokirali kada su saznali koliko je visoka Pepa Prase (foto)

Neki potpuno čudni odgovori mogu se pronaći na internetu. Jedan prilično bizaran dobila je jedna mama koja je poželela da sazna koliko je visok crtani lik Pepa Prase iz istoimenog dečjeg crtaća.

Za pomoć se obratila Gugleu, a odgovor je zapanjio.

this is terrifying pic.twitter.com/8Af9fvtT6X

Naime, ovaj pretraživač tvrdi da je Pepa Prase visoka 241 centimetar, što za simpatičan lik male prasice zvuči neverovatno.

“Ovo je užasavajuće”, napisala je mama pored objave koja je postala viralni hit i u kratkom roku prikupila 216 hiljada lajkova na Tviteru.

“Ne čudi da se ekran trese kad skače po blatu”, našalio se jedan korisnik, a drugi dodao “da bi bilo zaista strašno sresti Pepu Prase noću na ulici”.

Y'all scared of Peppa but we don't know Daddy pigs height

We should be scared of him

— Preii Needs Help (@__Preii) July 21, 2019