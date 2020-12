Ruskinja šokirala sve svojim izborom partnera! (foto)

Ruskinja šokirala sve svojim izborom partnera!

Žena iz Rusije, svog sadašnjeg „supruga“ upoznala je pre pet godina. Iako bi svi pomislili da se radi o zrelom muškarcu, nažalost u pitanju je akt tašna koju je kupila u jednoj fotografskoj radnji.

Ova vaspitačica, tvrdi da je fascinirana neživim predmetima i da je to počelo da joj se događa u ranoj mladosti.

Uvek je verovala da sve oko nje ima dušu. Tokom tinejdžerskih dana, 24-godišnja Rain Gordon, tada tinejdžerka, započela je svoju ljubavnu priču sa akt tašnom, koju je nazvala Gideon.

