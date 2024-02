Samo oni sa visokim IQ mogu da uoče šta se krije iza ovih linija za 15 sekundi i manje

Optička iluzija koja će vam pomutiti um

Ova crno-bela ilustracija vas verovatno prvo asocira na neki bar-kod ili jednostavno samo vidite crne i bele linije.

Uglavnom, šta god da ste pomislili od ova dva – niste daleko, ali iza toga se krije nešto neočekivano, odnosno, jedna životinja.

Vaš zadatak je da pronađete način pomoću kog ćete moći da uočite skrivenu životinju.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t

— Dr Michelle Dickinson (@medickinson) January 10, 2019