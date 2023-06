Sela je u grčki restoran po preporuci i zanemela od računa!

I ovo godine Grčka je omiljena turistička destinacija turista iz Srbije, a mnogi se odlučuju i za ostrvo Mikonos gde vas osim dobrog provoda i prelepih plaža, može dočekati i po neko neprijatno iznenađenje.

Kapetanica broda po imenu Kejt, na Tiktoku je otkrila da je doživela šok kada je poručila ribu u lokalnom restoranu, a za koju se ispostavilo da je od „luksuzne“ sorte.

“Kupila sam haljinu danas na Mikonosu i ta haljina je bila jeftinija od ribe koju sam jela juče za ručak. Na prvi utisak, čini se da je to poprilično racionalna kupovina, ali kad vam kažem da je riba koju sam juče jela za ručak koštala 616 evra… Da li sam znala da to košta 616 evra? Nisam, jer nisam gledala meni pošto sam se vodila preporukom. I to je bila moja prva greška, jer su ti ljudi veoma ljubazni i divni, hrana je bila preukusna, društvo je bilo bez premca, iskustvo koje bih ponovila iznova i iznova, uz upozorenje da bih pitala koliko će sve to da košta, jer nisam odrastala na takvim mestima, pa čak ni u odraslom dobu nisam često odlazila na takva mesta, i to je bila velika lekcija za mene“, ispričala je Kejt u videu.

Pošto je bila ubijena u pojam zbog cifte koju je platila, Kejt se onda, posle svega, i našalila na svoj račun.

“Moram da kažem da je riba bila apsolutno preukusna i da smo odlučili da ona mora da ima ime, jer kad koštaš toliko mnogo i zadovoljavaš toliko ljudi, zaslužuješ ime i mi smo svoju ribu nazvali „Zlatna“, kao Goldi Hon, ali najviše zbog toga što bukvalno možete da kupite zlato za tu cenu „, ispričala je Kejt.

Kako je istakla, nije joj namera bila da se hvali, već da upozori druge na cene, jer ako se ne informišu, može da im se desi ovakvo neprijatno iznenađenje, prenosi najzena.rs.

