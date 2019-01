Sendvič u avionu platio 700 dinara – pobesneo kada je video šta je unutra (foto)

Jedan putnik u avionu platio je sendvič devet australijskih dolara (oko 670 dinara), međutim zgrozio se kad je video šta je dobio za taj novac, piše Miror.

I must say @JetstarAirways have a cheek charging AUS$9 for sandwiches… without any fillings… Great for their bottom line but not so good for filling the tums of customers pic.twitter.com/dok9GicE9E

— Nick Mosley (@BrightonNick) January 7, 2019