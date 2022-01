Senzacija na Internetu: „Zovem se Kovid, nisam virus“

„Moje ime je Kovid i nisam virus“. Ta rečenica stoji u Tviter biografiji Kovida Kapura, preduzetnika iz Indije, koji je postao predmet šale na internetu zbog svog imena.

Inače, reč kovid znači učen, a potekla je iz hinduističke himne posvećene indijskom božanstvu Hanumanu.

For those on this thread, wondering what my name actually means – it means scholar / learned.

Comes in the Hanumaan Chaleesa. Also, it's pronounced as कोविद not कोविड 😅 — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

Za Kovida se, međutim, sve promenilo sa pandemijom virusa korona. Postao je tema broj jedan u gradu i prava senzacija.

For my 30th bday, my friends ordered a cake – and Amintiri automatically assumed that it's some kinda joke, and it should be spelled with a C not a K. 🎂 pic.twitter.com/3jrySteSbC — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

Kovid je na društvenim mrežama podelio urnebesna iskustva povezana sa njegovim imenom — od šala koji su prijatelji zbijali na njegov račun kada je napunio 30 godina, do toga kako Kovid naručuje Korona pivo.

At Starbucks, the guy handing me the coffee pointed out the name to everyone else and they burst out laughing – I mostly use a fake name now. ☕️ pic.twitter.com/79STYv2uG6 — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

„Hej Kovid, ostani pozitivan“, glasi jedan od komentara.

My friend @UddhavParab263 had made some kickass memes for me, some time back – now would be the perfect time to share these! 😅😅 (PS: DMs open for more memes and jokes 😂) pic.twitter.com/XmqFnwdzST — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 7, 2022

Drugi je konstatovao da je to što je Kovid postao viralan jedna od najsmešnijih i najpozitivnijih stvari ove godine.

(Sputnjik)

