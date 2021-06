Senzacionalno otkriće: Pronađeni ostaci ranije potpuno nepoznate vrste ljudi (video)

Kosti pronađene u izraelskom kamenolomu pripadaju grani ljudskog evolucionog stabla, a stare su između 120.000 i 140.000 godina, izvestili su izraelski naučnici.

Antropolozi s Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu i sa Univerziteta Tel Aviv godinama su analizirali fragmente lobanje, kosti donje čeljusti i zub otkrivene 2010. godine u Nešer Ramli, jugoistočno od Tel Aviva.

Upoređivali su ih sa stotinama fosila širom sveta koji potiču iz različitih razdoblja.

Oni su ustanovili da ovi fragmenti verovatno pripadaju do sada nepoznatoj grupi hominina koja je blisko povezana sa neandertalcima i s njima deli mnoge karakteristike, poput oblika donje vilice. Ovu novu podvrstu hominina naučnici su nazvali Nešer Ramla.

