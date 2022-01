Signal iz dalekog svemira uzbudio naučnike: Veliko otkriće na pomolu

Astronomi su identifikovali signal koji emituje nebesko telo za koje se veruje da je prvi mesec otkriven van Sunčevog sistema.

Potvrda ovog otkrića tek se očekuje, budući da je taj mesec previše udaljen da bi bio posmatran direktno sa Zemlje.

Detalji otkrića objavljeni su u časopisu „Nejč astronomi“ i navode da se radi o mesecu koji orbitira oko zvezde udaljene oko 5.500 svetlosnih godina od Zemlje. Mesec je dobio ime Kepler-1708 b-i, a uočio ga je svemirski teleskop Kepler koji sada više ne radi. Ukoliko postojanje ovog meseca bude potvrđeno, on bi mogao da bude 2,6 puta veći od Zemlje i sačinjen od gasa.

Naučnici su do sada potvrdili postojanje oko 5.000 planeta van našeg Sunčevog sistema, ali i samo dva meseca do sada, od kojih je jedan Kepler-1708 b-i. Prvi je uočen 2017, ali do danas nije potvrđeno njegovo postojanje.

Budući da su veoma udaljeni od našeg Sunčevog sistema, posmatranje i proučavanje takvih meseca veoma je teško.

Astronomi zavise od posrednih dokaza da oni postoje, kao što su veoma slabi, pravilni padovi u osvetljenosti koju emituju egzoplanete, poznate kao tranzitne svetlosne krive. Naučnici veruju da su egzomeseci prilično drugačiji od planetarnih satelita kakve imamo u našem Sunčevom sistemu, kada je u pitanju i njihov nastanak i način orbitiranja, prenosi RT.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.