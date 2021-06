Sir može biti ukusniji ako imate – zvučnik

Neobičan eksperiment sproveden u Švajcarskoj pod nazivom „Cheese in Surround Sound“ pokazao je da izlaganje sazrevajućeg sira muzici rezultira boljim ukusom.

Studija je sastavljena jer se su hteli da ispitaju kako mikroorganizmi koji daju ukus siru mogu da reaguju na različite vrste zvučnih talasa.

Tokom testiranja, devet identičnih kolutova ementalera od 22 kilograma stavljeno je u pojedinačne drvene sanduke i pušteno im je pet različitih muzičkih žanrova i tri različite frekvencije sinusnog talasa (visoka, srednja, niska).

Svakom komadu sira je dodeljena pesma koja se puštala uzastopno 24 sata tokom procesa sazrevanja. I tako šest meseci. Neke od melodija bile su Mocartova „Čarobna frula“, Led Cepelin „Stairway to Heaven“ i „Tribe Called Quest“ – „Jazz (We got got)“. Postojao je i tečni kolut sira koji je bio podvrgnut Vrilovoj traci ‘UV’ 2011. s Ostgut Ton kompilacije „Bergajn 05h“.

Ovi akustični kolutovi sireva zatim su podvrgnuti ispitivanjima prehrambenih tehnologa sa Univerziteta primenjenih nauka u Cirihu. Zaključeno je da „sirevi izloženi muzici imaju opšte blaži ukus u poređenju s kontrolnim uzorcima koji nisu bili izloženi“.

Razlike su bile vrlo jasne, što se tiče teksture, ukusa, izgleda…

Hip-hop uzorak bio je najukusniji od svih sireva izloženih muzici, rekli su istraživači, a prenosi Jutarnji list.

Ti neverovatni rezultati pokazuju kako bioakustični uticaj zvučnih talasa utiče na metaboličke procese u siru.

Sirevi su zatim predstavljeni panelu visokokvalifikovanih kulinarskih stručnjaka u testu ukusa naslepo. Utvrdili su da su sirevi koji su bili izloženi niskim frekvencijama bili slađi od ostalih.

„Za šefa poput mene ovi rezultati su fascinantni. To nam otvara nove puteve u smislu kreativnog rada s hranom u budućnosti“, rekao je švicarski šef Benjamin Luzy.

