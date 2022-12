Sjajan trik za kićenje jelke oduševio mnoge, neverovatno štedi vreme

Jedan korisnik Tvitera podelio je sa drugima nesvakidašnji trik za kićenje jelke, koji će vam uštedeti vreme kao nikada pre.

Dilan Makgir iz Vaterforda u Irskoj objavio je fotografiju jelke umotane u samolepljivu foliju.

– Obmotao sam svoju jelku u prozirnu foliju ovako prošle godine. Ove godine bilo je potrebno nekoliko sekundi da ga postavim i sredim jer sam na njemu ostavio sve ukrase od prošle godine – napisao je u opisu slike, pa dodao:

– Nisam morao da trošim godine svog života ukrašavajući ga. Definitivno ću to ponoviti.

Wrapped my tree in cling film like this last year,this year it took seconds to open it with a knife and as I kept all the decorations on it I didn't have to spend ages decorating it ,will definitely be doing that again😅😂 pic.twitter.com/6lenUYY8CD

