Sledeće pomračenje Sunca biće dogodine vidljivo i u Evropi

Stotine miliona ljudi u Meksiku, SAD i Kanadi su gledale u nebo tokom pomračenja Sunca u ponedeljak koje je negde bilo potpuno, nekoliko minuta skoro potpunog mraka usred dana, a većina je videla samo delimično pomračenje – manji ili veći sumrak.

Mnogi pomračenje nisu pošteno ni videli jer su satima bili zaglavljeni u kilometarskim kolonama automobila, dok su putovali do mesta gde su želeli da ga gledaju „na miru“.

Dok je senka Meseca nešto više od četiri minuta prekrivala Sunce, srećnici su umesto plavog dnevnog neba videli crno, noćno, pojavile su se i jače zvezde. Psi su zavijali, žabe kreketale, neki posmatrači su i plakali od uzbuđenja, a za neke je dan pomračenja bio i – dan venčanja.

Bila je to najveća publika pomračenja na američkom kontinentu ikada do sada, sa nekoliko stotina miliona ljudi. Sledeće pomračenje od obale do obale tog kontinenta biće tek za 21 godinu, te su mnogi hteli da vide upravo ovo.

Ipak pomračenja Sunca nisu retka i naredno će 2. oktobra biti vidljivo na jugu Severne Amerike, u većem delu Južne Amerike, na Tihom i Atlantskom okeanu, na Antarktiku.

Iduće, 2025. godine pomračenje Sunca, doduše delimično, „na programu“ je 29. marta u Evropi, na severu Azije, u Severnoj i Zapadnoj Africi, u većem delu Severne Amerike, na severu Južne Amerike, na Atlantskom okleanu i na Arktiku.

Potom će 21. septembra delimično pomračenje Sunca biti vidljivo na jugu Australija, na Tihom i Atlantskom okeanu i ponovo na Antarktiku.

Pomračenja Sunca, u raznim delovima sveta, biće naravno vidljivo i svih narednih godina, a datumi i mesta za narednu deceniju su objavljeni na sajtu timeanddate.com.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.