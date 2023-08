Slika s plaže iz 1976. danas je predmet rasprave, svi su tek sada obratili pažnju na jedan detalj

Na društvenim mrežama možete videti različite fotografije letnjih radosti iz prošlosti kojima je svima zajedničko jedno – kupači na plažama su vidno mršaviji od današnjih!

Upravo se toj temi posvetio kolumnist Gardijana Džordž Monbiot koji je u svom članku objavio fotografiju kupača na plaži u Brajtonu uslikanu 1976. godine pa je usporedio s prizorima s kojima se danas susrećemo.

Everyone was hot and healthy before the 1970s. WTF happened? pic.twitter.com/J76AjDPr9c

— Carnivore Aurelius ©🥩 ☀️🦙 (@AlpacaAurelius) May 23, 2022