Snimak čudne pojave: Jedan oblak stoji, svi ostali se kreću (video)

Francuskinja Laura Fabri primetila je čudan nepomičan oblak na nebu. Pomenuti oblak se nije pomerao dok su se drugi oblaci kretali pored njega.

Takav se nepomični oblak pojavio nad Grasom u francuskoj Provansi. Korisnica društvenih mreža uspela je da zabeleži ovu neobičnu pojavu.

A nice time-lapse video of a stationary lenticularis cloud over Grasse, Provence yesterday, Oct 29th.

Thanks to Laura Fabbri for the report. Posted with permission. pic.twitter.com/5hi65oA57H

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 30, 2020