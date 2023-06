Ovo još niste videli: Snimak podgrevanja testenine u hotelskoj sobi postao je viralni hit

Jedan korisnik je na svojim društvenim mrežama podelio situaciju zbog koje mu je, kako sam kaže, drago što je prestao konzumirati alkohol.

Sve će vam biti jasno kada vidite kako je pokušao podgrejati testeninu koja mu je ostala od ručka kada se u 4 ujutro mrtav pijan vratio u svoju hotelsku sobu.

I’m really glad I stopped drinking cause I just found a video of me trying to reheat pasta with a hotel iron at 4am pic.twitter.com/BFBx5oxckJ

