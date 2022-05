Snimila ogromne grudi pa krenula da ih namešta, odlepićete kad ih vidite u akciji (video)

Mnoge žene koje imaju velike grudi znaju koji je stres svakodnevno se suočavati sa istim problemom. Samo neki od njih su nemogućnost spavanja na stomaku, nenošenje preterano dekoltiranih stvari, teškoće pri trčanju i prilikom svakog vežbanja, a tu su i brojni zdravstveni problemi poput bolova u leđima i duž cele kičme.

Mnogima je dobro poznat i problem oko zakopčavanja garderobe i nenošenje mnogih odevnih predmeta.

TikTokerka Kels je samo jedna od dama koje muku muče zbog velikih grudi.

– Grudi su počele da mi rastu kao veoma maloj sa svega 10 godina. Bilo je prilično interesantno u tom periodu imati grudi, dok se nijednoj mojoj drugarici one nisu ni nazirale. Baš kada su se one pitale da li će im se grudi pomeriti sa mrtve tačke, ja sam išla u kupovinu svog prvog brushaltera. Kada sam odrasla i shvatila da imam ogromne grudi koje mi predstavljaju veliki problem, više mi to uopšte nije bilo interesantno – započinje svoje iskustvo ova devojka na TikToku.

Ova devojka koju na TikToku prati više od 137.000 ljudi, muku je mučila sa grudima celog svog života i objašnjava da o njima ne može govoriti kao o „bliznakinjama“, pošto to svakako nisu, „možda mogu govoriti o svoje dve dojke kao o sestrama“.

– Nikada nisam mogla nigde da idem bez brushaltera, a mrzim ga preko leta. Međutim postoji veliki broj majica koje imaju otvorena leđa i koje bih volela da ponesem tokom toplih dana, bez ocrtavanja linije brusa na poleđini leđa i bez nepotrebnog stiskanja i preznojavanja na visokim temperaturama. Sve sam probala, ali ništa mi nije bilo delotvornije od ove trake koju sam naručila putem Amazona jer mi je tako bilo najjeftinije – objašnjava Kels i pokazuje traku kojom obmotava, tačnije podiže grudi.

– Koristim ovu traku koja izgleda poput flastera preko majice, a trebalo bi da se nanosi direktno na golo telo. Imate dva silikonska tufera i savet u uputstvu je da njega stavite na golo telo ispod flastera, pa nikako to nemojte da zaboravite! Proći ćete poput mene, jer ukoliko stavite flastare direktno na telo bez tufera, jako će vas boleti kada ga budete skidali. Dakle prvo tuferi pa preko flaster. Obomotajte ga ovako unakrsno sa obe strane grudi i lepljivu stranu obmotavajte postepeno kako vam se kao i svaka lepljiva traka ne bi pre toga ulepila svuda. Već vidite razliku, ali možete u zavisnosti od veličine grudi da obmotate i drugi sloj i time još više podignete i učvrstite vaše grudi – rekla je ova mlada žena.

Tufere stavite obavezno ispod trake!

Njen snimak na TikToku je dobio više hiljada pregleda, a žene iz svih krajeva sveta nisu mogle da joj se zahvale u dovoljnoj meri.

Jedna žena je čak napisala da su njene grudi toliko velike, da ona za jedno nošenje potroši celo pakovanje ovih traka.

