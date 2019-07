Snimljena misteriozna džinovska ajkula koja nikada ne izlazi na površinu (video)

U dubinama okeana, gde sunčevi zraci ne dopiru, obitava životinja koja je toliko savršeno prilagođena za okruženje da nije evoluirala 200 miliona godina. Uprkos tome što živi na dubinama većim od 2.500 metara, naučnici su pokušali da označe jednu kako bi je pratili i naučili što više o misterioznoj vrsti.

More footage of six-gill at 528 meters from inside the sub last saturday. This sequence was taken by Lee Frey, our multi-talented sub pilot/engineer/inventor who designed the solenoid triggered spear guns for sub-based tagging. Thanks again to the entire OceanX team. Amazing.. pic.twitter.com/hnW4hQLhm7

— Gavin Naylor (@gavinnaylor) July 2, 2019