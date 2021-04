Šok: Džinovski gušter ušetao u prodavnicu i prestravio kupce (video)

U jednoj prodavnici na Tajlandu nedavno je nastala prava panika kada je u lokal ušetao neočekivani kupac — ogromni gušter.

Gušter, dugačak oko 180 centimetara, počeo je da se penje uz police, rušeći repom namirnice.

Šokirani kupci su od straha počeli da vrište, pokušavajući da nađu mesto gde bi se sakrili, objavio je „Dejli mejl“.

what is going on!? 😭 pic.twitter.com/sVUitJx5Vk

— Complex (@Complex) April 7, 2021