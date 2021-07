Šokirani naučnici: Otkriven misteriozni DNK, nazvali ga „Borg“

U Kaliforniji su otkriveni tajanstveni lanci DNK koji, navodno, asimiliraju gene iz mnogih različitih organizama u svom okruženju.

Naučnici su te elemente nazvali „Borgovi“, prema civilizaciji iz američke naučno-fantastične serije „Zvezdane staze“, koja asimilira druga tehnološki napredna društva. Otkriće tih „Borgova“ moglo bi pomoći pri razumevanju evolucije mikroorganizama, njihove interakcije unutar ekosistema i njihove uloge u okolini, prenose mediji.

Mikrobiologinja Džil Benfild sa Univerziteta „Berkli“ smatra da bi „Borgovi“ mogli predstavljati značajno otkriće.

– Nisam bila toliko uzbuđena od otkrića CRISPR-a. Pronašli smo nešto misteriozno što je, poput CRISPR-a, povezano s genomima mikroba – napisala je Benfild na Twitteru, a prenosi „Science Alert“.

Benfild je prve „Borgove“ našla u blatu u svom dvorištu. U saradnji s genetičarom Basem Al-Shayebom sa Univerziteta „Berkeley“ radila je na projektu pronalaženja virusa koji napadaju anoksične mikrobe poznate kao arheje, koji žive u močvarnom okruženju. U blatu su slučajno pronašli nešto iznenađujuće, strukturu DNK koja se sastoji od gotovo milion baznih parova.

Nakon detaljnije analize otkrili su da je više od pola gena bilo novo, da je struktura imala ogledalo sekvence na kraju svake niti i pokazivala sposobnost samokopiranja. Šokirani naučnici počeli su analizirati baze podataka DNK kako bi proverili mogu li pronaći neku sličnu strukturu. Identifikovali su 19 sekvenci za koje se činilo da odgovaraju profilu.

Još uvek nije jasno o kakvim se to strukturama DNK tačno radi, ali zasigurno su fascinantne. Pripadaju klasi struktura koje se nazivaju ekstrakromosomski elementi (ECE), a koje se mogu naći izvan hromozoma, koji sadrži većinu genetskog materijala organizma.

ECE su ogromni, sami se umnožavaju i mogu se naći unutar ili izvan staničnih jezgri. Primeri uključuju plazmide i virusnu DNK.

– Ne možemo dokazati da su to arhealni virusi ili plazmidi ili mini-hromozomi niti možemo dokazati da nisu – navode naučnici u istraživanju „Borgs are giant extrachromosomal elements with the potential to augment methane oxidation“ objavljenom u arhivu bioRxiv.

Čini se da „Borgovi“ dele puno sekvenci gena iz drugih elemenata i mikroba. Naučnici smatraju da su ih ECE-ovi apsorbovali i asimilirali. S druge strane, možda su ti zajednički geni rezultat zagađenja okoline.

Sekvenciranje je otkrilo da „Borgovi“ imaju zajedničke značajke s rodom arheja zvanim metanoperedens, koji oksidira metan, što sugeriše da bi strukture mogle biti povezane s tim određenim mikrobima. U stvari, „Borgovi“ bi mogli biti i uključeni u taj proces.

Ako su „Borgovi“ stvarni, a ne rezultat zagađenja, mogli bi povećati sposobnost metanopederensa da oksidira metan. To bi značilo da se radi o do sada nepoznatom procesu i da bi ti ECE-ovi mogli imati do sada nepoznatu ulogu u regulaciji atmosfere.

