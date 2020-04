Spektakl na nebu u aprilu – stiže „zelena kometa“ (video)

Krajem aprila na našem nebu pojaviće se kometa Atlas. Naučnici kažu, da je Atlas verovatno jedna od najsjajnijih kometa koji će se moći videti na našem nebu u poslednjih 20 godina, prenose mediji.

Trenutno kometa se može videti jedino kroz teleskop.

What do you think of my green tail? #FollowTheComet https://t.co/bdFddm8PuH — Comet ATLAS (@c2019y4) April 1, 2020

Fotograf Damian Pič objavio je snimak komete na Twitteru i napisao:

– Što mislite o mom zelenom repu?

Prašina i gasovi koji nastaju dok putuje svemirom postaju sve osvetljeniji kako se on približava Suncu što nama daje dojam kao da na telu ima rep.

Kometa C/2019 Y4 trenutno prolazi kroz sazvežđe Velikog medveda, a ističu kako će se najbolje videti u sumrak 30. aprila na zapadnom nebu.

Nećete ga dugo tražiti jer bi trebao da se smesti u blizini planete Venere. Uspe li da zadrži svoj oblik, ova ledena gromada koja juri kroz Sunčev sistem mogla bi i da postane sjajna kao Venera.