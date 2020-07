Spektakularne fotografije Sunca sa najmanje udaljenosti ikada (foto)

Sonda solarnog orbitera Evropske svemirske agencije fotografisala je Sunce sa udaljenosti od oko 77 miliona kilometara. Reč je o fotografijama Sunca koje su snimljene sa najmanje udaljenosti do sada.

“The first images are exceeding our expectations,” says Daniel Müller, ESA #SolarOrbiter Project Scientist. Join us for the press briefing on 16 July at 13:00 BST/14:00 CEST to see #TheSunUpClose

Evropska svemirska agencija (ESA) je objavila da su snimljeni mini bljeskovi nazvani „logorskom vatrom“. Oni predstavljaju milioniti deo Sunčevih divovskih baklji koje se mogu videti zemaljskim teleskopima.

„Zasad nije jasno da li se ove minijaturne verzije pokreću istim mehanizmima“, rekao je Dejvid Long, glavni istraživač sonde solarnog orbitera, objavio je Bi-Bi-Si.

#SolarOrbiter has made its first close pass by the Sun, studying our star and space with a comprehensive suite of instruments — and the data is already revealing previously unseen details. This is #TheSunUpClose. https://t.co/rVMjz45DoY pic.twitter.com/YLKBXRNQZb

— NASA Sun & Space (@NASASun) July 16, 2020