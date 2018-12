Srbi u kandžama vračara: skidanje magije preko „vajbera”

Takozvani beli magovi profitiraju na „nagazima”, urocima i otklanjanju negativne energije. Novac uzimaju na ruke, postnetom ili preskupim telefonskim pozivima…

„Ma, možeš ti da ne veruješ, ali ima tu nešto”, jedna je od prvih rečenica koje čujemo kad se pomenu magija, vidovnjaci, uroci, vradžbine… I kako onda čovek da, mirne duše, sedne i napiše tekst o tim „ekstrasenzorima” koji, eto, menjaju tokove naše sudbine, raspliću životne puteve koji su se zamrsili i rešavaju sve probleme. Šta ako, dok smo pozivali neke od njih, predstavljajući se kao potencijalna mušterija, taj neki vidovnjak „vidi” pokušaj obmane da bi se došlo do informacija? I šta ako, za kaznu, uzvrati „napadom” crne magije?

Koliko god razum, logika i ubeđenja govorili da su sve to budalaštine, uvek će se naći ljudi koji će nas pokolebati, zaklinjući se u moći ovih „od boga nadarenih” i čvrsto verujući da neko bajalicama, praškovima i kojekakvim čudima živote može da „učini” boljim ili gorim.

Baš ovakvim slabostima, odnosno nemogućnošću ljudi da potvrde istinitost onoga što nisu videli ili da sumnjaju u ono što ne poznaju, služe se svi ti vidovnjaci, proroci, magihodže, nadrilekari, iscelitelji… I na njima zarađuju.

I to, sudeći po brojnim oglasima na internetu baš dobro. I oni su ušli u 21. vek, pa sada uz već po malo zastarelu metodu „oči u oči”, obilato koriste moderne tehnologije i skidaju magiju putem „Fejsbuka”, „vajbera” i „vocapa”…

Konkurencija je, kada se pogledaju njihove „moći” prilično jaka – gledaju u tarot, zvezde, skidaju arapsku crnu magiju, rešavaju ljubavne probleme, nalaze posao, leče bolesti, nerotkinjama pomažu da dobiju decu… a neki čak nude i „uništavanje neprijatelja”. Ali u ovom moru magije ima mesta za sve ribe pa tako oni već decenijama opstaju i prihoduju od ljudske muke. Jer malo je onih koji nemaju baš nikakav problem, a mnogo ih je koji ne vide nikakvo rešenje. Zato, kad iscrpe sve razumne mogućnosti, uzdaju se u onostrano.

Jedna od samozvanih proročica na internetu se hvali svojim dvadesetpetogodišnjim iskustvom i poručuje da pomaže kod samopouzdanja, nervne rasterećenosti, ljubavne sreće, poslovnog uspeha, pa čak i kad je reč o sudu, odnosno pravosudnim organima. Neki drugi skidaju „nagaze”, leče decu, vraćaju voljene, „trajno rešavaju sve vrste zla”, „uspešno spajaju i razdvajaju partnere”… Sve što je potrebno da već odmah saznamo sudbinu i da li nam je neko nešto „učinio” jeste uplata novca postnetom ili poziv koji se „debelo” naplaćuje, čak i nekoliko stotina dinara po minutu.

– Karte gledam samo uživo. Morate da dođete jer neozbiljno je da ja vama ovako govorim. To košta 2.000 dinara. Ako vidim da mogu da pomognem, pomoći ću, a ako ne, izviniću se i Bog će vam pomoći. Kad je u mojoj moći, vidimo šta je potrebno, koji materijal, koliko vremena će trajati lečenje te negativne kosmičke energije jer ne može to za dan, pa čak ni za nedelju dana… Onda ćemo se dogovoriti koliko da častite – ljubazno priča jedna vidovnjakinja od koje smo zatražili da „pomogne” kod loše ljubavne sreće i nezaposlenosti.

Kaže, nije to skidanje crne magije. U oglasu tako piše da bi ljudi bolje shvatili. Ona radi s tom negativnom energijom koja u život može ući na više načina.

– Nju imaju zli ljudi. Može to da bude bilo ko. Zavidna drugarica, prijatelj, može da se po rođenju dobije, da bude nasleđeno po majci, ili da neko donese detetu nešto zbog čega će ono posle kroz život imati posledice – priča ova gospođa.

Pravi beli mag ne bi trebao da gleda u karte, šolju, pasulj, kuglu… – kaže jedna visokoobrazovana Beograđanka koja je zbog porodičnih problema morala da zatraži ovu „asistenciju”.

– To su ljudi koji imaju natprirodne moći (ko veruje u to) i oni se ne reklamiraju. Priča o njima ide od usta do usta.

Nemaju tarifu, nego je koliko daš. Oni pravi će odbiti da uzmu. Ali ima onih koji varaju ovaj unesrećeni narod koji nije spreman da snosi posledice svojih postupka i uvek mu je neko drugi kriv. „Nagazio na nešto”, „bačen mu urok” i slične priče – objašnjava ova sugrađanka koja dodaje da je jednom imala iskustvo s prevarantkinjom koja joj je svojim „vizijama” umalo zavadila celu porodicu. Žena je, kaže, živela u kući okićenoj ikonama, redovno posećivala crkvu kako bi se molila za klijentelu, i uzimala po 50 evra za otvaranje karata.

Druga proročica koju smo pozvali bila je zauzeta. Slušalicu je podigao verovatno njen asistent. Ako su je čitaoci koji su nekad gledali „Porodično blago” zamislili kao muški deo čuvenog dvojca – Roska i Griša, prevarili su se. Jer po glasu bi se reklo da je u pitanju pomoćnica – mlađa devojka. Ona je bila znatno misterioznija od prethodne sagovornice i nije želela da puno toga otkriva preko telefona, a pogotovo ne da priča o tarifi. Ovog puta pokušali smo da pomognemo neudatoj koleginici kojoj ljubav nikako ne ide od ruke. Ali, da ona to ne zna.

– Morate joj to reći i videti s njom da li želi pomoć. Protiv njene volje ništa ne može. Možete zakazati termin za konsultacije telefonom ili doći lično. Proročica će videti da li ima neke crne magije i ako je ima ona će je i skloniti. Ne mogu ništa da vam odajem kako ona to radi, kad dođete sami ćete videti – objasnila nam je sagovornica.

Da li ona koristi neke rituale, upitali smo.

– Da. Kako se magija baca, tako se i skida – kratko je završila ona.

(Ana Vuković, „Politika“)