Srpski jutjuber ušao u Ginisovu knjigu rekorda (VIDEO)

Popularni jutjuber i najbolji fristajl basketaš Srbije Nemanja Tricky Blažić ušao je u Ginisovu knjigu rekorda.

Kako prenosi nova.rs, Triki je u Beogradu, 26. juna ove godine za jedan minut postigao 36 “slip n slajda”, odnosno discipline koja podrazumeva prevrtanje košarkaške lopte ispod nogu.

„Danas sam ušao u istoriju“, pohvalio se svojim fanovima, ali i otkrio šta je sve usledilo posle tog poduhvata.

„Ja sam to poslao i nemate pojma šta sam sve morao da radim da bih dokazao da sam uradio sa ispravnom loptom, da je taj video autentičan, da im pošaljem sirov snimak, jer su jedino to priznavali. Na kraju sam morao da ispitujem ljude iz FIBE, koji imaju njihovu licencu kako bi napisali izveštaj da je lopta koju sam koristio po njihovim standardima i standardima NBA-a. Ne znam koji sam Srbin po redu u Ginisovoj knjizi, ima nas jako malo, i ovo je za mene jedno veliko priznanje za sve što radim, da sam ispunio jedan veliki goal i stvarno ne znam šta je sledeće i šta me još čeka, ali nemate pojma koliko mi ovo daje motivaciju da guram i rokam dalje“, rekao je Nemanja Blažić Tricky.

