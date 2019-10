Šta je napalo ovu neman: Ulovljena ogromna ajkula sa strašnim ugrizom na glavi (foto)

Na društvenim mrežama naučnici iz Amerike objavili su fotografiju ogromnog predatora dugog četiri metra i teškog više od pola tone, ali s ugrizima na glavi.

Fortunately for Vimy, white sharks have the ability to heal rapidly! What do you think happened to him?https://t.co/s9cbnPqxP0

— OCEARCH (@OCEARCH) October 16, 2019