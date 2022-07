Šta li je unutra: Internetom kruže snimci sladoleda koji se ne topi (vido)

Poznati kineski brend sladoleda Chicecream koji se reklamira kao kineska alternativa brenda Magnum, našao se na meti kritika nakon što su pojedini primetili da se njihovi proizvodi ne tope na visokim temperaturama. To se ne dešava čak ni kada su izloženi otvorenom plamenu, što je podstaklo korisnike da se zapitaju kakvi sastojci se nalaze unutra.

Mnogi korisnici Tvitera, masovno dele videosnimke gde testiraju sladoled pokušavajući da ga „otopite“ upaljačem ili drugim vatrenim pomagalima, što se na kraju ispostavilo bezuspešnim.

📽️Fireproof luxury ice cream leaves would-be customers frozen with fear.

But Chinese food brand tells worried consumers that it is ‘not scientific’ to judge an ice cream by whether or not it meltshttps://t.co/vBOc6a45u2 pic.twitter.com/9fpPaeaYY8

— The Telegraph (@Telegraph) July 7, 2022