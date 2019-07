Šta se krije iza „tajne“ Putinove bele šolje (foto)

Ogromnu pažnju svetskih medija izazvala je bela šolja ruskog predsednika Vladimira Putina sa kojom se pojavio na svečanoj večeri tokom samita G20 u Osaki. Ovaj predmet je skrenuo pažnju javnosti nakon što su kamere zabeležile da je upravo tom šoljom Putin „nazdravio“ sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Pojedini mediji su čak pisali i o tome da je Putin na ovaj način ispunjavao preporuke ruskih bezbednosnih službi, kako bi se preduzele sve moguće mere da se izbegnu određeni incidenti, poput mogućeg trovanja ili tome slično.

Međutim, da se ne radi o senzaciji, već o uobičajenoj praksi ruskog predsednika, pojasnio je njegov portparol Dmitrij Peskov. Prema njegovim rečima, Putin već nekoliko godina gde god da krene sa sobom nosi ovaj beli termos sa ugraviranim grbom Ruske Federacije, iz kojeg pije svoj omiljeni — zeleni čaj.

„Ako vas interesuje ova tema, savetujem da malo pretražite internet. Garantujem da tamo možete pronaći mnoštvo informacija o tom termosu. Ovde se ne radi ni o kakvoj senzaciji, baš mi je čudno što su se mediji tek sada zakačili na temu termosa“, prokomentarisao je Peskov.

Kremlin spox: Strange that everybody is talking about Putin's mug at G20 summit; everybody knows he likes hot tea, that is really old news. https://t.co/TrvavzQ78D pic.twitter.com/nNnJENMoRe

— Lucian Kim (@Lucian_Kim) July 1, 2019