Šta ste prvo videli? Ova optička iluzija će vam otkriti kako vam mozak funkcioniše

Jednostavna slika prikazuje tamnu figuru u pozi za sprint – ali da li je vidite kako trči prema vama ili se udaljava od vas? To zavisi od vaše perspektive. Da li imate više muški ili ženski mozak? Pogledajte sliku ispod, pa pročitajte objašnjenje.

Do you see the man running towards or away from you in this optical illusion? pic.twitter.com/ktaPkpI6JG

— 🌈𝓐𝓶𝓪𝓷𝓭𝓪 ¯_(ツ)_/¯ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🍀🇪🇺 (@CheekyWeeMinxy) April 6, 2022