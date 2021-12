Šta su nam Nostradamus i baba Vanga predvideli za 2022. godinu, pripremite se

2020. godina donela nam je dovoljno problema, 2021. ih začinila, a prema vizijama Babe Vange ni nova 2022. godina neće biti u boljem znaku.

Predviđanja ove bugarske mističarke bila su, navodno, dosad poprilično tačna pa je tako najavila tragediju u Černobilu, smrt princeze Dajane i raspad Sovjetskog Saveza. Baba Vanga, punim imenom Vangelia Gušterova, koju nazivaju i balkanskim Nostradamusom, izgubila je vid s 12 godina, a uskoro je postala svesna svoga božanskog dara koji joj je omogućio pogled u budućnost.

Predvidela je osim toga i napad u SAD-u 11. septembra, ali i nedavni Bregzit. Umrla je 1996. godine, ali njena predviđanja žive i dalje. U sledećoj godini se, izgleda, ne menja puno toga, jer Baba Vanga je videla da stižu nove nedaće, piše Miss7.

Ovde moramo podvući liniju realnosti i naglasiti da nam ova proročanstva uoči svake nove godine uglavnom dođu kao zabava, jer se za svaku godinu najavljuju katastrofe i kataklizme.

Proročanstva su prepuna tmurnih prognoza i beleški, pisana su u stihovima i metaforama, veći deo je nemoguće pravilno odgonetnuti, smestiti u pravo vreme, a većina ih se nikad i ne ostvari. Ruku na srce, teško je za očekivati da će nas u 2022. istovremeno napasti roboti, vanzemaljci, asteroidi, poplave, nove pandemije i zemljotresi.

Jedna od vizija Babe Vange uključuje i pojavu novog doba, a reč je o verovanju da će svetom zavladati – virtuelna stvarnost. To znači i veću izolaciju ljudi i sve više vremena pred računarom. A to ne zvuči baš tako neobično.

Osim toga, predvidela je i da će sledeće godine biti invazija vanzemaljaca, a ako je suditi prema NASA-inim nedavnim istraživanjima i novim nastojanjima da shvate kako bi ljudi mogli reagovati na eventualne susrete „treće vrste“, ni to ne zvuči neverovatno.

Tako bi se trebao pojaviti i asteroid kojeg će vanzemaljci poslati kako bi pronašli život na Zemlji. Ovo sve kombinaciji već ipak zvuči kao neki SF film.

Baba Vanga takođe je predvidela i novu pandemiju, koju bi trebao pokrenuti zamrznuti virus kojeg će osloboditi klimatske promene, a sve će krenuti u Sibiru. Osim toga, mnogi gradovi će se boriti s nedostatkom vode što će imati i političke posledice jer će cele države morati pronaći alternative.

Najavila je i pojavu gladi u Indiji gde će se, ponovo zbog klimatskih promjena, temperatura podići do 50 stepeni što će na kraju pokrenuti skakavce da počnu napadati useve. Na listi se također nalaze i novi zemljotresi, ali i razorni cunami.

Pored Babe Vange, svoja predviđanja oko 500 godina ranije podelio i francuski filozof Mišel de Notr-Dam, poznatiji kao Nostradamus. Za sledeću je godinu najavio je iznenadnu smrt političkog vođe, a mnogi smatraju da je reč o Kim-Jong Unu, Kraljici Elizabeti ili Džou Bajdenu.

The difference between 1.5°C & 3°C global warming means vastly different scenarios for our future.

The survival of animals, the frequency of disasters, the spread of diseases & more hinge on these few degrees.

We need #ClimateAction now. https://t.co/yUfFWZlUJS via @UNFCCC pic.twitter.com/1sVhs3ETSc

— United Nations (@UN) December 17, 2021