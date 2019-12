Šta su Srbi najviše pretraživali na Guglu ove godine

Kompanija Google danas je objavila svoju godišnju listu najpretraživanijih pojmova u 2019. godini, nudeći jedinstven uvid u najznačajnije momente i trendove u Srbiji. Evo šta su najviše Srbi pretraživali na Guglu tokom ove godine!

I tokom ove, kao i prošle godine, građani Srbije na Google pretraživaču najčešće pretraživali aktuelne serije, rijaliti programe, kao i sportske događaje. U Srbiji je ponovo potvrđeno pravilo da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu jer je utakmica Srbija – Portugal najpretraživaniji sportski događaj ove godine.

Još jedan dokaz da je Srbija osim fudbala, definitivno i zemlja košarke i tenisa jeste činjenica da su FIBA World Cup i Australian Open u samom vrhu najpretraživanijih događaja.

Kao i prethodnih godina aktuelni televizijski sadržaji, pre svega domaće i strane serije, ali i rijaliti programi privlačili su pažnju velikog broja ljudi. Takođe, planetarno popularna „Igra prestola“ ima veliki broj fanova i kod nas, jer je upravo ona bila najpretraživanija serija u Srbiji tokom 2019. godine.

Pogledajte liste najpretraživanijih pojmova, događaja i TV serija u Srbiji tokom 2019. godine.

Najpretraživaniji pojmovi u Srbiji:

1. Zadruga

2. Pad Berlinskog zida

3. Srbija – Portugal

4. FIBA World Cup

5. Igra prestola

6. Žigosani u reketu

7. Australian Open 2019

8. Ubice mog oca 3

9. Senke nad Balkanom 2

10. Evrovizija 2019

Najpretraživaniji događaji:

1. Srbija – Portugal

2. FIBA World Cup

3. Australian Open 2019

4. Evrovizija 2019

5. Wimbledon 2019

6. Beer Fest 2019

7. Roland Garros 2019

8. Exit 2019

9. Uskrs 2019

10. Crvena zvezda – Young Boys

Najpretraživanije serije:

1. Igra prestola

2. Žigosani u reketu

3. Ubice mog oca 3

4. Senke nad Balkanom 2

5. Černobilj

6. Pogrešan čovek

7. Besa

8. Crveni mesec

9. Pet

10. Kralj Petar Prvi

Najpretraživaniji sportski događaji:

1. Srbija – Portugal

2. FIBA World Cup

3. Australian Open 2019

4. Wimbledon 2019

5. Roland Garros 2019

Najpretraživaniji filmovi:

1. Balkanska međa

2. Južni vetar

3. Joker

4. Once Upon a Time in Hollywood

5. Avengers: Endgame

Najpretraživaniji festivali i sajmovi:

1. Evrovizija 2019

2. Beer Fest 2019

3. Exit 2019

4. Fest 2019

5. Sajam automobila u Beogradu 2019